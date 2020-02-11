«Шэрон Стоун отдыхает»: сексуальная поза Анны Семенович покорила фанатов

Анна Семенович снова порадовала подписчиков сексуальным снимком. На своей странице в Instagram певица опубликовала довольно эротичное фото.

Звезда позирует в полупрозрачном леопардовом платье с глубоким декольте. Анна сидит на стуле, развернутом вперед спинкой. Эта часть мебели стала ключевой для композиции — артистка активно взаимодействует с ней. Семенович облокотилась на спинку стула рукой, а ногами практически ее обхватила — такая поза добавила кадру раскованности и сексуальности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 9 Фев 2020 в 6:39 PST

Поклонникам такой образ звезды певицы пришелся по душе — публикацию они встретили восторженными комментариями.

«Шэрон Стоун отдыхает.»

«Сексуально донельзя!»

«Ах, какая властная госпожа! На коленях пред тобой!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что босая Семенович пошутила над своим сексуальным амплуа.