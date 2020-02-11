«Шэрон Стоун отдыхает»: сексуальная поза Анны Семенович покорила фанатов
Певица сфотографировалась сидя на стуле с широко расставленными ногами.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
Анна Семенович снова порадовала подписчиков сексуальным снимком. На своей странице в Instagram певица опубликовала довольно эротичное фото.
Звезда позирует в полупрозрачном леопардовом платье с глубоким декольте. Анна сидит на стуле, развернутом вперед спинкой. Эта часть мебели стала ключевой для композиции — артистка активно взаимодействует с ней. Семенович облокотилась на спинку стула рукой, а ногами практически ее обхватила — такая поза добавила кадру раскованности и сексуальности.
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Поклонникам такой образ звезды певицы пришелся по душе — публикацию они встретили восторженными комментариями.
«Шэрон Стоун отдыхает.»
«Сексуально донельзя!»
«Ах, какая властная госпожа! На коленях пред тобой!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что босая Семенович пошутила над своим сексуальным амплуа.
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