«Шэрон Стоун отдыхает»: сексуальная поза Анны Семенович покорила фанатов

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Анастасия Игонина
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Певица сфотографировалась сидя на стуле с широко расставленными ногами.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Анна Семенович снова порадовала подписчиков сексуальным снимком. На своей странице в Instagram певица опубликовала довольно эротичное фото.

Звезда позирует в полупрозрачном леопардовом платье с глубоким декольте. Анна сидит на стуле, развернутом вперед спинкой. Эта часть мебели стала ключевой для композиции — артистка активно взаимодействует с ней. Семенович облокотилась на спинку стула рукой, а ногами практически ее обхватила — такая поза добавила кадру раскованности и сексуальности.

 
 
 
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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Поклонникам такой образ звезды певицы пришелся по душе — публикацию они встретили восторженными комментариями.

«Шэрон Стоун отдыхает.»

«Сексуально донельзя!»

«Ах, какая властная госпожа! На коленях пред тобой!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что босая Семенович пошутила над своим сексуальным амплуа.

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