«Все хотят одного»: босая Семенович пошутила над своим сексуальным апмлуа

Анна Семенович поделилась страстным видео фотосессии. Помощники певицы засняли ее во время рабочего процесса.

Бекстейдж звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Анна позирует, сидя на развернутом спинкой вперед стуле. На артистке летящее платье леопардовой расцветки с длинным подолом, при этом сниматься Семенович решила босиком.

Певица меняет позы одну за другой, подшучивая над тем, что ее снимают со всех сторон. В какой-то момент за кадром раздается мужской голос, требующий дать «секса в кадр».

«Все хотят одного, ну что за жизнь!» — смеется артистка в комментарии к видео.

Судя по всему, фотосессия в целом проходит в веселой атмосфере — и сама Семенович, и присутствующие на съемочной локации фотограф и помощники постоянно шутят на тему сексуальности и знаменитого пышного бюста Анны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович показала, как расслабляется перед концертом.