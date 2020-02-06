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«Все хотят одного»: босая Семенович пошутила над своим сексуальным апмлуа

, 18:40 | Анастасия Игонина 64

Во время съемок горячей фотосессии певица вместе с командой обсудила свой статус секс-символа.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович поделилась страстным видео фотосессии. Помощники певицы засняли ее во время рабочего процесса.

Бекстейдж звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Анна позирует, сидя на развернутом спинкой вперед стуле. На артистке летящее платье леопардовой расцветки с длинным подолом, при этом сниматься Семенович решила босиком.

Певица меняет позы одну за другой, подшучивая над тем, что ее снимают со всех сторон. В какой-то момент за кадром раздается мужской голос, требующий дать «секса в кадр».

«Все хотят одного, ну что за жизнь!» — смеется артистка в комментарии к видео.

Судя по всему, фотосессия в целом проходит в веселой атмосфере — и сама Семенович, и присутствующие на съемочной локации фотограф и помощники постоянно шутят на тему сексуальности и знаменитого пышного бюста Анны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович показала, как расслабляется перед концертом.

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