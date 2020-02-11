Данные россиян, собиравшихся оформить кредит, попали в сеть

Очередная утечка данных россиян произошла из базы брокерской конторы, которая работает с банками. В сеть попали сведения о тех, кто собирался брать кредит: имена заявителей, номера телефонов, запрашиваемая сумма, а также адрес электронной почты, город и регион проживания. В списке более 44 тысяч фамилий.

Несколько человек уже подтвердили, что подавали заявки на кредит именно через этого брокера. Эксперты считают, что виной всему халатность системных администраторов фирмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Верховный суд предложил декриминализовать кражи с банковских счетов.