Данные россиян, собиравшихся оформить кредит, попали в сеть
В открытом доступе оказались имена заявителей, номера телефонов, запрашиваемая сумма, а также адрес электронной почты, город и регион проживания.
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Фото, видео: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС, 5-tv.ru
Очередная утечка данных россиян произошла из базы брокерской конторы, которая работает с банками. В сеть попали сведения о тех, кто собирался брать кредит: имена заявителей, номера телефонов, запрашиваемая сумма, а также адрес электронной почты, город и регион проживания. В списке более 44 тысяч фамилий.
Несколько человек уже подтвердили, что подавали заявки на кредит именно через этого брокера. Эксперты считают, что виной всему халатность системных администраторов фирмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Верховный суд предложил декриминализовать кражи с банковских счетов.
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