Верховный суд предложил декриминализовать кражи с банковских счетов

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Василий Заика
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По мнению председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева, хищения денег и электронных средств, не превышающие две с половиной тысячи рублей и совершенные впервые, следует отнести к категории мелких.

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил декриминализовать кражи денег с банковских карт в сумме не более двух с половиной тысяч рублей, совершенные впервые.

В ходе совещания судов общей юрисдикции он выразил мнение, что данные правонарушения следует относить к категории мелких хищений.

«В 2019 году были осуждены лица, которые впервые совершили кражу денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств на сумму, не превышающую 2500 рублей. При этом кража иного имущества, стоимость которого не превышает 2500 рублей, совершенная впервые, является административным правонарушением», — цитирует председателя ВС РФ ТАСС.

Вячеслав Лебедев добавил, что в мае 2018 года кража денег с банковской карты была приравнена к категории тяжких преступлений. За подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд присяжных в РФ может быть распространен на все категории особо тяжких дел.

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