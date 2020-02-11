День для волеизъявления граждан по правкам в Конституцию сделают выходным

Голосование по правкам в Конституцию России проведут в будний день. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники из администрации президента.

В качестве основной даты рассматривается 22 апреля — учрежденный ООН в 2009 году Международный день Матери-Земли и день рождения Владимира Ленина. В этом году последователи вождя мирового пролетариата отметят его 150-летие.

День для волеизъявления граждан сделают выходным. Идея провести голосование посреди недели впервые высказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов во время заседания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Член Совфеда Алексей Пушков предложил сделать эту дату нерабочим днем.

Ранее 5-tv.ru писал, какие поручения дал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.