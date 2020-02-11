Видео: дагестанский борец сломал шею во время соревнований по грэпплингу
Спортсмена Пайзутдина Салимова доставили в больницу в состоянии паралича.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, T.me @tv360ru
Перелом шейных позвонков получил борец из Дагестана Пайзутдин Салимов. Видео шокирующего момента опубликовал Telegram-канал 360tv.ru.
Спортсмен травмировался во время проведения Открытого кубка мира по грэпплингу в Петербурге. После неудачной попытки провести болевой прием он упал на шею. Позвонки не выдержали силы удара. Раздался хруст, молодой человек лег на спину и закричал. Спортсмена парализовало, он не смог шевелить руками и ногами.
В таком состоянии его доставили в больницу. Как уточняет портал «КМВ-Новости», через полчаса после получения травмы Салимов перенес операцию. По словам врачей, чувствительность тела постепенно восстанавливается.
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