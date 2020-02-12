Древняя австралийская легенда о «сотворении мира» оказалась правдой

Геологи подтвердили правдивость легенды древних австралийцев о «сотворении мира». В пользу описанной в предании версии говорят результаты последних исследований.

Согласно легенде народа гундитьмара, 36 тысяч лет назад божество по имени Будж-Бим создало наш мир, используя собственные кровь и вырванные изо рта зубы. В детальном описании этого процесса международная группа ученых увидела определенное сходство с извержением вулкана, передает «Российская газета».

Более ранние исследования австралийской геологии показали, что на юго-востоке материка есть более 400 кратеров, которые могли быть местами извержений в переделах 100 тысяч лет до нашего времени. При этом возраст шести из них оказалась близкой к периоду, указанному в легенде.

Ученые провели исследование одного из таких кратеров — ранее он назывался горой Экклса, а сейчас носит имя божества, Будж-Бим. При изучении базальтовых слоев геологи применяли новейшую технологию, которую называют аргон-аргоновым методом. Его суть заключается в анализе процесса естественного распада изотопов калия, которые содержатся в минералах породы.

Исследование выявило, что извержение Будж-Бима происходило около 36,9 тысячи лет назад. Погрешность в измерении составляет чуть больше трех тысяч лет в обе стороны — поэтому вполне вероятно, что древняя легенда была основана на реальных событиях. Подкрепляет эту теорию и находка, которую сделали археологи у подножия кратера. Ученые обнаружили каменный топор, который застрял в затвердевшем вулканическом пепле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые установили назначение истуканов на острове Пасхи.