В Польше избили приезжих за русскую речь

Нападение на приезжих из Украины, России и Белоруссии произошло в польском городе Торунь в ночь на 9 февраля. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на одного из пострадавших.

Мужчина-поляк рассказал, что гулял вместе с друзьями-иностранцами. При этом компания из пяти человек общалась на русском языке. Неизвестные набросились на них с криками «Польша для поляков». По словам потерпевшего, они не постеснялись ударить и девушку. Другому члену компании проломили череп, но травма оказалась не смертельной.

Мужчину удивило, что в момент нападения прохожие на улице бездействовали. По его мнению, это связано с ростом национальных настроений в государстве. Об этом говорят и участившиеся случаи притеснений иностранцев.

По данным издания, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиция ищет нарушителей спокойствия и свидетелей.

В апреле 2018 года семерых белорусов избили в польском городе Голдап за разговоры на русском языке. Устроивших атаку задержали правоохранители, но в итоге отпустили при условии, что те не приблизятся к местам проживания белорусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что художник оставил полную тачку фаллоимитаторов у посольства Польши в Москве.