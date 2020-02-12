В Польше избили приезжих за русскую речь
В городе Торунь местные националисты напали на иностранцев из Украины, России и Белоруссии.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Нападение на приезжих из Украины, России и Белоруссии произошло в польском городе Торунь в ночь на 9 февраля. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на одного из пострадавших.
Мужчина-поляк рассказал, что гулял вместе с друзьями-иностранцами. При этом компания из пяти человек общалась на русском языке. Неизвестные набросились на них с криками «Польша для поляков». По словам потерпевшего, они не постеснялись ударить и девушку. Другому члену компании проломили череп, но травма оказалась не смертельной.
Мужчину удивило, что в момент нападения прохожие на улице бездействовали. По его мнению, это связано с ростом национальных настроений в государстве. Об этом говорят и участившиеся случаи притеснений иностранцев.
По данным издания, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиция ищет нарушителей спокойствия и свидетелей.
В апреле 2018 года семерых белорусов избили в польском городе Голдап за разговоры на русском языке. Устроивших атаку задержали правоохранители, но в итоге отпустили при условии, что те не приблизятся к местам проживания белорусов.
Ранее 5-tv.ru писал, что художник оставил полную тачку фаллоимитаторов у посольства Польши в Москве.
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