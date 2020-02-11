Художник оставил полную тачку фаллоимитаторов у посольства Польши в Москве

Житель Москвы, представившийся художником-акционистом Эдуардом Журавлевым, оставил у посольства Польши садовую тачку, до краев заполненную фаллоимитаторами. Видео опубликовано на YouTube-канале Social Headlines.

«В конце января у ряда польских политиков произошло очередное обострение, выраженное рядом возмутительных заявлений в адрес нашей страны. И что самое дикое и чудовищное, на мой взгляд, — это требование репараций», — сказал художник.

В качестве ответа на требования о выплате денег Журавлев оставил у входа в посольство Польши садовую тачку с резиновыми секс-игрушками. Свой жест он объяснил желанием понятно перевести одно из бессмертных выражений русского языка, содержащее в себе «квинтэссенцию мудрости».

Ранее замглавы МИД Польши Павед Яблонский заявил о том, что республика имеет полное право требовать от России репарации за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.

Как сообщал 5-tv.ru, в МИД РФ требования Варшавы сравнили с «Наполеонами в больнице».