Бывшая невеста Козловского откровенно рассказала о новом романе

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Ниса Мурзанаева
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Звезда реалити-шоу «Холостяк» Рамина Эсхакзай готовится отмечать День святого Валентина в компании любимого юриста.

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Фото, видео: Instagram @raminalalala

Экс-невеста певца Виталия Козловского, звезда реалити-шоу «Холостяк» и ведущая YouTube-проекта «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай откровенно рассказала о новом романе. Clutch пишет, что День всех влюбленных в этом году знаменитость проведет в компании бойфренда — юриста Евгения Пронина.

«Вечером, возможно, отправимся куда-то в уютный ресторан на романтический ужин», — поделилась планами светская львица.

Instagram @raminalalala

Рамина Эсхакзай поведала — ее новый молодой человек может приготовить ей хороший сюрприз, однако «назвать его последним романтиком, как Валерия Меладзе» она не может.

«Хотя, купить билеты в Венецию он может. У него распланирован график на год вперед. Поэтому спонтанных сюрпризов он не делает», — сказала звезда.

Популярная ведущая очень долго состояла в отношениях с украинским певцом Виталием Козловским. Молодой человек даже сделал Рамине Эсхакзай предложение руки и сердца. Однако, несмотря на это, влюбленной паре суждено было расстаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший жених Рамины Эсхакзай выложил в интернет свои голые фото.

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