В Петербурге спасают маленькую нерпу Ксюшу

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Специалисты предполагают, что она родилась около десяти дней назад и потеряла маму во время недавнего шторма.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Зорикто Дагбаев, 5-tv.ru

В Петербурге спасают маленькую нерпу, найденную у Финского залива. Зоологи говорят: это чудо, что детеныш выжил.

Его случайно обнаружил сотрудник яхт-клуба. Из-за многочисленных ран и ссадин, белек едва не погиб. Видимо, она потеряла маму во время недавнего шторма. Но сейчас нерпа в безопасности. Ей дали имя — Ксюша. В карантинном боксе центра изучения и сохранения морских млекопитающих за ней внимательно следят и кормят по часам рыбьим фаршем.

«Это самая первая нерпа в этом сезоне. Это одни из самых ранних родов, зафиксированных на Балтике и на Ладоге из всей популяции нашей северо-западной. В этом году детеныш родился, видимо, 2-3 числа февраля, что крайне рано», — рассказывает сотрудник «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.

Преждевременное появление нерпенка специалисты связывают с аномально теплой зимой. Ластоногие обычно выкармливают своих малышей на льду. А в этом году его почти нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ночью жители Москвы спасали застрявшего на дереве енота.

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