Несчастный енот на востоке Москвы звал на помощь с огромного дерева

Одинокий енот, забравшийся на высокое дерево на востоке столицы, не на шутку обеспокоил москвичей. На пушистого зверя обратили внимание неравнодушные прохожие и тут же принялись бить тревогу. Как стало известно 5-tv.ru, зверя заметили возле 47-го дома на Измайловском шоссе.

Как милый пушистик забрался на дерево, никто не видел. Когда его заметили местные жители, енот своими большими глазами буквально молил о помощи. Чтобы спасти несчастное животное из плена, в который он вогнал себя сам, очевидцы вызвали МЧС. Сотрудники службы оперативно сработали и спустили зверя на землю. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео спасения зверя.

Москвичи, взволнованные судьбой несчастного зверя, ликовали. На радостные возгласы енот ответил своей доброжелательностью.

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