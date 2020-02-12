Несчастный енот на востоке Москвы звал на помощь с огромного дерева
Чтобы достать пушистого зверя с дерева, прибыли наряды МЧС. Операция по спасению животного была проведена успешна.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /raccoon, 5-tv.ru
Одинокий енот, забравшийся на высокое дерево на востоке столицы, не на шутку обеспокоил москвичей. На пушистого зверя обратили внимание неравнодушные прохожие и тут же принялись бить тревогу. Как стало известно 5-tv.ru, зверя заметили возле 47-го дома на Измайловском шоссе.
Как милый пушистик забрался на дерево, никто не видел. Когда его заметили местные жители, енот своими большими глазами буквально молил о помощи. Чтобы спасти несчастное животное из плена, в который он вогнал себя сам, очевидцы вызвали МЧС. Сотрудники службы оперативно сработали и спустили зверя на землю. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео спасения зверя.
Москвичи, взволнованные судьбой несчастного зверя, ликовали. На радостные возгласы енот ответил своей доброжелательностью.
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