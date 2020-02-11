Звезда фильма «Один дома» рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин в очередной раз развеял слухи о нездоровом увлечении Майкла Джексона маленькими мальчиками. Знаменитый 39-летний актер рассказал об отношениях с поп-певцом в интервью для журнала Esquire.

По словам кинозвезды, он «дружил с Майклом Джексоном, когда был еще ребенком». При этом Маколей Калкин убеждено заявляет — музыкант никогда до него не домогался.

«Он никогда ничего со мной не делал. Я никогда не видел, чтобы он вообще с кем-либо что-то делал. И если бы я даже что-то видел, у меня бы не было причин этого скрывать», — высказался популярный актер.

Маколей Калкин настолько близко дружил с Джексоном, что даже стал крестным папой двоих детей исполнителя — дочки Пэрис и сына Принса.

В прошлом году в прокат вышел фильм «Покидая Неверленд». В нем двое мужчин утверждали — будучи детьми они подвергались домогательствам со стороны короля поп-музыки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший охранник Майкла Джексона вступился за короля поп-музыки.