Звезда фильма «Один дома» рассказал об отношениях с Майклом Джексоном
39-летний Маколей Калкин в очередной раз вынужден был развеять слухи о нездоровом увлечении поп-певца маленькими мальчиками.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Фото, видео: www.globallookpress.com /Ray Fariall, /Supplied by Capital Pictures
Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин в очередной раз развеял слухи о нездоровом увлечении Майкла Джексона маленькими мальчиками. Знаменитый 39-летний актер рассказал об отношениях с поп-певцом в интервью для журнала Esquire.
По словам кинозвезды, он «дружил с Майклом Джексоном, когда был еще ребенком». При этом Маколей Калкин убеждено заявляет — музыкант никогда до него не домогался.
«Он никогда ничего со мной не делал. Я никогда не видел, чтобы он вообще с кем-либо что-то делал. И если бы я даже что-то видел, у меня бы не было причин этого скрывать», — высказался популярный актер.
Маколей Калкин настолько близко дружил с Джексоном, что даже стал крестным папой двоих детей исполнителя — дочки Пэрис и сына Принса.
В прошлом году в прокат вышел фильм «Покидая Неверленд». В нем двое мужчин утверждали — будучи детьми они подвергались домогательствам со стороны короля поп-музыки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший охранник Майкла Джексона вступился за короля поп-музыки.
Нашли ошибку?