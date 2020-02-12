Мистика! ТОП-3 знака зодиака с самыми сильными экстрасенсорными способностями

Астрологи назвали три знака зодиака, которые от природы наделены экстрасенсорными способностями. В отличие от других, они могут предсказывать будущее и предостерегать окружающих от неверных шагов и ошибок. Кто они — эти волшебники с сильнейшей интуицией — рассказал 24Альметьевск.ТВ

Скорпион

Больше всего повезло Скорпионам. Представители этого знака могут не только предсказывать будущее, но и отлично распознавать ложь другого человека. Игры с ними плохи. Скорпионы хорошо умеют читать мысли и зачастую прекрасно понимают, что человек врет, хотя даже не показывают этого. Из-за своей особенности представители этого знака зодиака ненавидят лжецов и стараются не вступать с ними в долгосрочные контакты.

Рыбы

Рыбы обладают великолепной интуицией и прекрасно знают об этом. Они прислушиваются к своему шестому чувству, когда сталкиваются со сложностями при выборе и с помощью мистических способностей решают любой вопрос, при этом извлекая для себя выгоду.

Кроме того, представители этого знака зодиака умеют считывать мысли других людей и их эмоции. Из-за этого им проще заводить знакомства и угождать людям.

Рак

Раки обладают особенным сверхъестественным даром. Они могут видеть людей насквозь, даже когда те пытаются замаскировать свое истинное состояние и эмоции. В связи с этим представители этого знака ограждают себя от общения с лицемерными людьми и лжецами. Они не приемлют, когда им врут.

Еще одна особенность Раков — предчувствие неприятностей. Благодаря своей превосходной интуиции, они могут избежать конфликтов и обойти неприятные инциденты стороной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале.