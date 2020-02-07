Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии. Внучка народного артиста СССР опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram.

Младшая внучка певца проживет в солнечной Испании, пишет Teleprogramma.pro. Девушка тщательно подготовилась к поездке, обновив зимний гардероб необходимой экипировкой. В кадре Арнелла-Мари предстала в шлеме и в специальном костюме на фоне гор. Наследница именитого певца широко улыбается и грациозно позирует на камеру.

Instagram @arnella.rapoport

Еще при жизни своего дедушки она собиралась стать моделью, однако именно Кобзон отговорил ее от этой затеи. Отказавшись от карьеры манекенщицы, девушка не захотела связывать свою жизнь и с музыкой.

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