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  4. Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

, 23:33 | Мия Субботина 154

Арнелла-Мари Рапопорт поделилась серией кадров в соцсети из отпуска.

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Фото, видео: Instagram @arnella.rapoport

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии. Внучка народного артиста СССР опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram.

Младшая внучка певца проживет в солнечной Испании, пишет Teleprogramma.pro. Девушка тщательно подготовилась к поездке, обновив зимний гардероб необходимой экипировкой. В кадре Арнелла-Мари предстала в шлеме и в специальном костюме на фоне гор. Наследница именитого певца широко улыбается и грациозно позирует на камеру.

Instagram @arnella.rapoport

Еще при жизни своего дедушки она собиралась стать моделью, однако именно Кобзон отговорил ее от этой затеи. Отказавшись от карьеры манекенщицы, девушка не захотела связывать свою жизнь и с музыкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 внучек звезд, которые начали покорять шоу-бизнес.

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