Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии. Внучка народного артиста СССР опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram.
Младшая внучка певца проживет в солнечной Испании, пишет Teleprogramma.pro. Девушка тщательно подготовилась к поездке, обновив зимний гардероб необходимой экипировкой. В кадре Арнелла-Мари предстала в шлеме и в специальном костюме на фоне гор. Наследница именитого певца широко улыбается и грациозно позирует на камеру.
Еще при жизни своего дедушки она собиралась стать моделью, однако именно Кобзон отговорил ее от этой затеи. Отказавшись от карьеры манекенщицы, девушка не захотела связывать свою жизнь и с музыкой.
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