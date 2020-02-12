Анастасия Решетова рассказала, как быстро вернуться в форму после родов

Супруга рэпера Тимати 23-летняя модель Анастасия Решетова рассказала подписчикам в Instagram, как ей удалось быстро вернуться в форму после родов. В личном блоге девушка регулярно делится с поклонниками информацией о своем питании, радостями и тяготами материнства, секретами похудения. Так, она призналась, что позволяет себе практически все, кроме сладкого — ей просто не хочется.

«Вчера пришлось измерить свои параметры. Вы часто спрашивали про них после родов) 94-62-101))) Не понимаю, норм или нет. Хотя мне кажется, цифры — это не ориентир! Надо смотреть только на качество тела», — написала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Также Решетова опубликовала примерный список продуктов, которые употребляет за день. В него вошли: рисовая каша на кокосовом молоке, хлеб цельнозерновой с маслом, банан, куриный суп, стейк из говядины, овощи на гриле, рагу овощное, яблоки запеченные, морепродукты. Из напитков: чай, раф-кофе или компот.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова родила сына от рэпера Тимати 16 октября 2019 года. Мальчику дали имя Ратмир в честь погибшего в автокатастрофе в 2007 году близкого друга и коллеги Тимати Ратмира Шишкова.

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