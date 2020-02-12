В Тюмени силовики устроили банкет под лозунгами «Жизнь ворам» и «АУЕ»

Следственный комитет по Тюменской области инициировал служебную проверку после появления в сети видео, на котором, предположительно, представители местных силовых структур отмечают повышение коллеги по службе.

Банкет в одном из ресторанов проходил под лозунгами «Жизнь ворам» и «АУЕ». Один из участников вечеринки снял происходящее в заведении на видео и выложил на странице в социальной сети. Автор ролика, при этом, за кадром рассказывает, кто присутствует в ресторане во время застолья.

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Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», на видео, по некоторым данным, «отметились» начальник отдела по борьбе с организованной преступностью местной полиции и его заместитель. Помимо прочих, тот самый сотрудник СК, который получил звание майора и пригласил своих коллег отпраздновать повышение. Выбивается из общей канвы только автор публикации. Предположительно, это руководитель одного из охранных агентств Тюмени.

По данным местных СМИ, с 2007 по 2016 годы мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества. Именно он и провозглашает воровские лозунги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейского по подозрению в закладке наркотиков задержали в Подмосковье.