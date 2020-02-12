Видео с оставлением двухмесячного младенца у станции метро в Москве

Неизвестный мужчина оставил двухмесячного младенца у столичной станции метро «Парк Победы». 5-tv.ru публикует видео.

На кадрах видно, как младенца к станции метро приносит мужчина.

Позже двухмесячного мальчика нашли работники подземки. Они передали его медикам, те отвезли малыша в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (статья 125 УК РФ). Проводятся мероприятия, направленные на установление личности бросившего его человека, а также родственников мальчика.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с рассказом сотрудника метрополитена Москвы о том, как нашли брошенного в снегу младенца.