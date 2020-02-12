В метро Москвы рассказали, как нашли брошенного в снегу двухмесячного младенца

Брошенного младенца нашли утром 12 февраля сотрудники метро Москвы у станции «Парк Победы». 5-tv.ru публикует видео с рассказом сотрудника метрополитена о ситуации.

Мужчина сообщил, что малыш был найден во время открытия станции. Его неподалеку от входа увидели сотрудники обслуживающего персонала. Ребенка отогрели и передали приехавшим медикам.

Как стало известно 5-tv.ru, первым оставленного в снегу младенца нашел специалист по обслуживанию вендинговых автоматов. Долго ребенок не лежал.

В Следственном комитете уточнили, что найденным малышом оказался мальчик. На вид ему два-три месяца. Сейчас ребенок находится в детской городской больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются родственники младенца.