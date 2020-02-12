В футбольном клубе «Енисей» прокомментировали информацию об обысках

Пресс-атташе футбольного клуба «Енисей» Антон Соркин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал информацию об обысках в офисе команды. По его словам, правоохранители изымают и проверяют финансовую документацию.

«Да, действительно, мы не отрицаем эту информацию… Мероприятия проводятся, изымается и проверяется финансовая документация. Также зарплатные документы футболистов. Тем не менее, клуб продолжает функционировать», — сказал пресс-атташе.

Антон Соркин, при этом, отказался четко обозначить причины проводимых силовиками оперативных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей». По некоторым данным, оперативники обратили внимание на контракты футболистов.