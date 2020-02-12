ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

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Василий Заика
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О выемке документов и об изъятии техники из офиса красноярской команды речь пока не идет.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов

Сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю изучают финансовые документы футбольного клуба «Енисей», сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство спорта.

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках расследования действий предыдущей команды руководства ФК. По некоторым данным, оперативники обратили внимание на контракты футболистов, которые были заключены на тот момент. В документах зарплаты некоторых игроков были неоправданно завышены.

«ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы. Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет», — сказали в министерстве.

До ноября 2019 года на посту директора футбольного клуба «Енисей» находился Денис Рубцов. После отставки его сменил Алексей Ивахов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФПЛ Сергей Прядкин допрошен по делу о договорном матче.

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