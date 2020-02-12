ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

Сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю изучают финансовые документы футбольного клуба «Енисей», сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство спорта.

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках расследования действий предыдущей команды руководства ФК. По некоторым данным, оперативники обратили внимание на контракты футболистов, которые были заключены на тот момент. В документах зарплаты некоторых игроков были неоправданно завышены.

«ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы. Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет», — сказали в министерстве.

До ноября 2019 года на посту директора футбольного клуба «Енисей» находился Денис Рубцов. После отставки его сменил Алексей Ивахов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФПЛ Сергей Прядкин допрошен по делу о договорном матче.