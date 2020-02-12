Видео: В Петербурге Volkswagen вылетел на тротуар после ДТП
Авария произошла днем 12 февраля на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Volkswagen вылетел на тротуар в результате ДТП в Василеостровском районе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла днем 12 февраля на набережной Лейтенанта Шмидта.
Инцидент попал в поле зрения камеры видео наблюдения. На записи видно, как немецкая легковушка объезжает по правому ряду стоящие на светофоре автомобили. В этот момент со встречного потока налево поворачивает Toyota.
Происходит мощный удар, после которого японская легковушка разворачивается на 180 градусов, а Volkswagen, перескочив через поребрик, вылетает на тротуар.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб. Пострадали два человека, находившиеся в немецком авто. Автоинспекторы разбираются в произошедшем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге завели дело на водителя из Москвы на Bentley за оскорбление инспектора.
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