Видео: В Петербурге Volkswagen вылетел на тротуар после ДТП

Volkswagen вылетел на тротуар в результате ДТП в Василеостровском районе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла днем 12 февраля на набережной Лейтенанта Шмидта.

Инцидент попал в поле зрения камеры видео наблюдения. На записи видно, как немецкая легковушка объезжает по правому ряду стоящие на светофоре автомобили. В этот момент со встречного потока налево поворачивает Toyota.

Происходит мощный удар, после которого японская легковушка разворачивается на 180 градусов, а Volkswagen, перескочив через поребрик, вылетает на тротуар.

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По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб. Пострадали два человека, находившиеся в немецком авто. Автоинспекторы разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге завели дело на водителя из Москвы на Bentley за оскорбление инспектора.