В Петербурге завели дело на водителя из Москвы на Bentley за оскорбление инспектора
Лихач на дорогой иномарке, остановленный сотрудниками правоохранительных органов, посчитал, что ему просто завидуют.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru
В Петербурге снова задержали неадекватного водителя. По центру города рассекал красный Bentley. Пешеходы позвонили в полицию. Гонщика поймали. Правда, сам лихач был уверен, что полицейские просто позавидовали его успешности. В итоге договорился до уголовного дела. Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров с подробностями в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге для предотвращения ДТП предлагают бороться с лихачами.
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