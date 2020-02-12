В Петербурге завели дело на водителя из Москвы на Bentley за оскорбление инспектора

В Петербурге снова задержали неадекватного водителя. По центру города рассекал красный Bentley. Пешеходы позвонили в полицию. Гонщика поймали. Правда, сам лихач был уверен, что полицейские просто позавидовали его успешности. В итоге договорился до уголовного дела. Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге для предотвращения ДТП предлагают бороться с лихачами.