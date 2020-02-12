Видео: уходившие от полицейской погони нарушители помогли упавшему инспектору
Уличная камера наблюдения в Петербурге зафиксировала курьезный случай в момент операции ГИБДД по задержанию.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
Курьезная погоня произошла ночью в Приморском районе Петербурга. Как сообщается, водитель Hyundai Solaris не остановился на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться. На большой скорости иномарка не вошла в поворот и вылетела на обочину, пробив заграждение. Преследователи тем временем проехали мимо.
Как видно на записи с камеры наружного наблюдения, шофер и пассажир вышли из разбитого автомобиля и встали рядом. Вскоре к месту ДТП прибежал инспектор полиции. В нескольких метрах от машины он оступился и повредил ногу. Вместо попыток скрыться молодые люди кинулись к стражу порядка и попытались оказать помощь.
Пока нарушители находились рядом с травмированным, к ним подоспели остальные сотрудники автоинспекции. Водителя и пассажира задержали. Как уточняют в ведомстве, их доставили в районное отделение для дальнейшего разбирательства.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео погони со стрельбой во Владивостоке — водитель ушел по льду.
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