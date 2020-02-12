Паркурщик прыгал с одного этажа на другой и допрыгался до комы

Житель подмосковного Зеленограда упал с высоты, хвастаясь перед приятелем из Санкт-Петербурга своими навыками паркура. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина сильно пострадал.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в складских помещениях в Зеленограде. В экстренные службы позвонил 29-летний житель Санкт-Петербурга, который сообщил о падении его друга с высоты пяти метров.

По словам петербуржца, он выпивал с приятелем-сверстником перед инцидентом. Последний в какой-то момент захотел показать, как можно перепрыгнуть с одного этажа на другой. При очередном прыжке он сорвался вниз.

Полицейские прибыли на место происшествия вместе с медиками скорой помощи. Те госпитализировали пострадавшего в городскую больницу имени М. П. Кончаловского. Там у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. В состоянии комы его поместили в хирургическую реанимацию.