Инженер попил воды в такси и очнулся без телефона и денег

Инженер Центра имени М. В. Хруничева обратился в полицию с заявлением об ограблении. Как стало известно 5-tv.ru, его опоил таксист.

Инцидент произошел еще 30 января, но известно о нем стало только сейчас. Потерпевший рассказал, что был на вечеринке в одном из торговых центров Москвы. Там он выпил, поэтому решил ехать домой в Балашиху на такси.

Перед голосующим на дороге инженером остановилась отечественная LADA Priora. По пути водитель предложил пассажиру выпить воды. Последний не заподозрил неладного и согласился.

Очнулся заявитель без телефона НТС за 25 тысяч рублей и банковской карты. Позже он обнаружил, что с нее на чужой счет были переведены деньги. Сумма не уточняется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Центр имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Сейчас оно производит главным образом ракеты-носители семейства «Протон» и разгонные блоки к ним.