Через шесть-семь лет в России появится высокоскоростная магистраль «Москва — Петербург». РЖД планирует уже в этом году приступить к строительству. Об этом в верхней палате парламента сообщил глава холдинга Олег Белозеров. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тоже напомнила о масштабных задачах РЖД — модернизации транспортной инфраструктуры.

«Необходимо существенно увеличить скорость как грузовых так и пассажирских перевозок. По этому показателю, несмотря на позитивную динамику, мы по-прежнему отстаем и от Европы, и от Китая», — сказала председатель Совета Федерации РФ.

В апреле прошлого года Владимир Путин поддержал идею проектирования высокоскоростной магистрали. Ее стоимость предварительно оценивают в полтора триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек.