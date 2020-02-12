РЖД планирует приступить к строительству ВСМ «Москва — Петербург»
Об этом на заседании Совета Федерации сообщил глава холдинга Олег Белозеров.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, 5-tv.ru
Через шесть-семь лет в России появится высокоскоростная магистраль «Москва — Петербург». РЖД планирует уже в этом году приступить к строительству. Об этом в верхней палате парламента сообщил глава холдинга Олег Белозеров. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тоже напомнила о масштабных задачах РЖД — модернизации транспортной инфраструктуры.
«Необходимо существенно увеличить скорость как грузовых так и пассажирских перевозок. По этому показателю, несмотря на позитивную динамику, мы по-прежнему отстаем и от Европы, и от Китая», — сказала председатель Совета Федерации РФ.
В апреле прошлого года Владимир Путин поддержал идею проектирования высокоскоростной магистрали. Ее стоимость предварительно оценивают в полтора триллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек.
Нашли ошибку?