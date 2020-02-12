РЖД планирует приступить к строительству ВСМ «Москва — Петербург»

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Об этом на заседании Совета Федерации сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, 5-tv.ru

Через шесть-семь лет в России появится высокоскоростная магистраль «Москва — Петербург». РЖД планирует уже в этом году приступить к строительству. Об этом в верхней палате парламента сообщил глава холдинга Олег Белозеров. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тоже напомнила о масштабных задачах РЖД — модернизации транспортной инфраструктуры.

«Необходимо существенно увеличить скорость как грузовых так и пассажирских перевозок. По этому показателю, несмотря на позитивную динамику, мы по-прежнему отстаем и от Европы, и от Китая», — сказала председатель Совета Федерации РФ.

В апреле прошлого года Владимир Путин поддержал идею проектирования высокоскоростной магистрали. Ее стоимость предварительно оценивают в полтора триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поющих и неприятно пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек.

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