Бразильские журналисты устроили «перестрелку» в прямом эфире

Производственный конфликт на бразильском телевидении попал в прямой эфир. Во время выпуска новостей зрители увидели, как за спиной ведущей идет ожесточенная перестрелка. Судя по всему, жидким антисептиком для рук. Двое сотрудников пытались облить друг друга, используя флаконы с дозаторами.

Позже один из участников сцены, журналист Лукас Страбко, в соцсетях пояснил, что это обычное развлечение в их коллективе. И даже предположил, что стрельба антисептиком в будущем может стать олимпийским видом спорта.