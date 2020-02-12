Бразильские журналисты устроили «перестрелку» в прямом эфире
Сотрудники телевидения решили выяснить отношения с помощью жидкого антисептика во время выпуска новостей.
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Фото, видео: ZUMAPRESS.com, 5-tv.ru
Производственный конфликт на бразильском телевидении попал в прямой эфир. Во время выпуска новостей зрители увидели, как за спиной ведущей идет ожесточенная перестрелка. Судя по всему, жидким антисептиком для рук. Двое сотрудников пытались облить друг друга, используя флаконы с дозаторами.
Позже один из участников сцены, журналист Лукас Страбко, в соцсетях пояснил, что это обычное развлечение в их коллективе. И даже предположил, что стрельба антисептиком в будущем может стать олимпийским видом спорта.
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