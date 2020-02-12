Влияние Луны 13 февраля: как узнать будущее и добиться успеха?
Уверенность и смелость будут сопровождать людей на протяжении всего дня.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко
Астрологи называют 13 февраля (20 лунные сутки) днем прорыва. Луна находится в знаке зодиака Дева. Эксперты считают, что при правильном подходе и выполнении ряда рекомендаций можно добиться успеха во многих сферах. Специалисты рассказали что нужно делать, чтобы провести этот день наиболее продуктивно.
Известно, что многие люди ощутят 13 февраля огромный прилив сил и энергии. Луна окажет влияние на тех, кто раньше боялся совершить тот или иной поступок. Уверенность и смелость будут сопровождать большинство россиян на протяжении всех 20 лунных суток.
Питание и здоровье
Детокс, щадящая голодовка, сбалансированная диета 13 февраля — все это благоприятно скажется на организме и надолго подарит человеку ощущение легкости.
Бег, лыжная гонка, поход и другая физическая активность на свежем морозном воздухе также подарят спортсменам отличное самочувствие.
Утверждается, что заболевший в этот день человек поправится очень быстро, а его заболевание будет проходить легко. Об этом пишет Сlutch.
Работа и бизнес
13 февраля максимально благоприятный день для проведения важных переговоров или выступлений перед большой аудиторией.
Также известно, что рабочие командировки, начавшиеся в этот день, принесут большие плоды и пройдут довольно легко.
Для тех, кто давно хочет сменить работу — 20 лунные сутки подходят идеально.
Отношения и любовь
Свидание в этот день почти точно закончится развитием романтических отношений. Интимная близость с давним сексуальным партнером сегодня будет особенно яркой и по-хорошему необычной.
В отношениях с родственниками 13 февраля ожидается полное понимание и отсутствие конфликтов.
Сновидения и будущее
Специалисты уверены — 13 февраля идеально подходит для того, чтобы узнать свое будущее. Дабы получить ответы на интересующие вопросы, следует полностью сосредоточиться на мысли о них и заснуть в этом состоянии. На следующее утро, не вставая с постели, запишите все, что видели и слышали ночью.
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