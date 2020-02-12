Влияние Луны 13 февраля: как узнать будущее и добиться успеха?

Астрологи называют 13 февраля (20 лунные сутки) днем прорыва. Луна находится в знаке зодиака Дева. Эксперты считают, что при правильном подходе и выполнении ряда рекомендаций можно добиться успеха во многих сферах. Специалисты рассказали что нужно делать, чтобы провести этот день наиболее продуктивно.

Известно, что многие люди ощутят 13 февраля огромный прилив сил и энергии. Луна окажет влияние на тех, кто раньше боялся совершить тот или иной поступок. Уверенность и смелость будут сопровождать большинство россиян на протяжении всех 20 лунных суток.

Питание и здоровье

Детокс, щадящая голодовка, сбалансированная диета 13 февраля — все это благоприятно скажется на организме и надолго подарит человеку ощущение легкости.

Бег, лыжная гонка, поход и другая физическая активность на свежем морозном воздухе также подарят спортсменам отличное самочувствие.

Утверждается, что заболевший в этот день человек поправится очень быстро, а его заболевание будет проходить легко. Об этом пишет Сlutch.

Работа и бизнес

13 февраля максимально благоприятный день для проведения важных переговоров или выступлений перед большой аудиторией.

Также известно, что рабочие командировки, начавшиеся в этот день, принесут большие плоды и пройдут довольно легко.

Для тех, кто давно хочет сменить работу — 20 лунные сутки подходят идеально.

Отношения и любовь

Свидание в этот день почти точно закончится развитием романтических отношений. Интимная близость с давним сексуальным партнером сегодня будет особенно яркой и по-хорошему необычной.

В отношениях с родственниками 13 февраля ожидается полное понимание и отсутствие конфликтов.

Сновидения и будущее

Специалисты уверены — 13 февраля идеально подходит для того, чтобы узнать свое будущее. Дабы получить ответы на интересующие вопросы, следует полностью сосредоточиться на мысли о них и заснуть в этом состоянии. На следующее утро, не вставая с постели, запишите все, что видели и слышали ночью.

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