Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду, отказавшись от всех титулов и привилегий. Однако и вдали от Великобритании знаменитости подвергаются множеству трудностей. Постоянное давление общества, папарацци, бесконечные слухи и сплетни…

Поклонники экс-королевской четы переживают — смогут ли справиться со всем этим их кумиры? Про будущее брака звездной пары рассказал Мастер Гахан — экстрасенс, провидец, представитель сообщества Африканских колдунов Вуду в России.

«Брак будет длительным, потому что их беда объединит. Он привык получать почести и быть человеком двора. Сейчас он будет человеком просто круга толпы и, в какой-то мере, презираемым и осмеянным. Но назад он не пойдет. Не откажется от брака с ней. В этом случае он еще более проиграет», — уверенно заявил предсказатель.

По мнению экстрасенса Меган Маркл и принц Гарри будут страдать в собственных отношениях.

«Будут, конечно же, терзания различные, дрязги, определенные семейные проблемы… Но брак будет длительным. Но несчастливым», — сказал экстрасенс.

Мастер Гахан предрек в семье Меган Маркл и принца Гарри рождение второго ребенка — тоже мальчика. Пара уже воспитывает сына Арчи.

«И вот по поводу вот этого мальчика будут в дальнейшем определенные проблемы. Потому что королевская семья скажет, что мальчик должен быть при дворе», — заявил провидец.

По словам Мастера Гахана, в семье бывшей королевской четы царит полнейший матриархат.

«У них в семье главная Меган Маркл. Она — ведущая, он — ведомый. Принц Гарри ведомый…», — поделился мнением прорицатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой образ жизни Меган Маркл и принц Гарри ведут после отъезда из Англии.