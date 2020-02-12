«Гарри — ведомый!» — экстрасенс предрек, чем закончится брак Меган Маркл и принца
Прорицатель утверждает, что внук королевы Великобритании Елизаветы II боится уйти от жены из-за нежелания еще большего проигрыша.
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Фото, видео: PA Wire/PA Images
Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду, отказавшись от всех титулов и привилегий. Однако и вдали от Великобритании знаменитости подвергаются множеству трудностей. Постоянное давление общества, папарацци, бесконечные слухи и сплетни…
Поклонники экс-королевской четы переживают — смогут ли справиться со всем этим их кумиры? Про будущее брака звездной пары рассказал Мастер Гахан — экстрасенс, провидец, представитель сообщества Африканских колдунов Вуду в России.
«Брак будет длительным, потому что их беда объединит. Он привык получать почести и быть человеком двора. Сейчас он будет человеком просто круга толпы и, в какой-то мере, презираемым и осмеянным. Но назад он не пойдет. Не откажется от брака с ней. В этом случае он еще более проиграет», — уверенно заявил предсказатель.
По мнению экстрасенса Меган Маркл и принц Гарри будут страдать в собственных отношениях.
«Будут, конечно же, терзания различные, дрязги, определенные семейные проблемы… Но брак будет длительным. Но несчастливым», — сказал экстрасенс.
Мастер Гахан предрек в семье Меган Маркл и принца Гарри рождение второго ребенка — тоже мальчика. Пара уже воспитывает сына Арчи.
«И вот по поводу вот этого мальчика будут в дальнейшем определенные проблемы. Потому что королевская семья скажет, что мальчик должен быть при дворе», — заявил провидец.
По словам Мастера Гахана, в семье бывшей королевской четы царит полнейший матриархат.
«У них в семье главная Меган Маркл. Она — ведущая, он — ведомый. Принц Гарри ведомый…», — поделился мнением прорицатель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой образ жизни Меган Маркл и принц Гарри ведут после отъезда из Англии.
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