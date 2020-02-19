«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Историк моды сделал полный разбор гардероба актрисы и похвалил ее за хорошую форму после недавних родов.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, /Ковалев Петр, / Бобылев Сергей, /Смертин Павел
Историк моды Александр Васильев «разобрал» гардероб 46-летней Марии Мироновой. Осенью прошлого года знаменитость родила второго ребенка. Поэтому, в первую очередь, fashion-эксперт похвалил «подопечную» за прекрасную физическую форму после недавних родов. Васильев посоветовал ровесницам актрисы брать с нее пример, пишет 7days.
«Выглядит она для своего возраста просто превосходно: молодо, свежо, ее главный козырь — замечательная фигура», — поделился мнением модный эксперт.
Александр Васильев подчеркнул, что Мироновой удается выбирать «правильную одежду, обувь и аксессуары». По его мнению, светлые нюдовые оттенки в нарядах знаменитости ее очень молодят.
Только один предмет из гардероба кинозвезды очень смутил историка моды. Эксперт решил уберечь Марию Миронову от возможного фиаско в будущем.
«Дам ей лишь один совет — больше не носить джинсы на бедрах. Ей это не идет, и главное, сейчас такие уже не в моде», — заявил Васильев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Миронова впервые прогулялась по Москве с четырехмесячным сыном.
Нашли ошибку?