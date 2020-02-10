Мария Миронова впервые прогулялась по Москве с четырехмесячным сыном

Популярная актриса театра и кино Мария Миронова впервые появилась на публике со своим младшим сыном Федором, который появился на свет в сентябре 2019 года. Несколько снимков с прогулки 46-летняя артистка выложила в сторис на своей странице в Instagram. На фото — знакомая поклонникам темно-синяя коляска с малышом на фоне Кремля. Однако самого мальчика по-прежнему Мария посторонним не показывает.

«Первая прогулка по Москве», — подписана одна из фотографий.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у Мироновой есть еще сын от первого брака Андрей. Молодому человеку уже 27 лет, и он тоже актер — работает в театре имени Вахтангова. Мария замужем в четвертый раз, однако имя своего избранника не разглашает. Известно лишь, что он возглавляет крупную российско-японскую офтальмологическую компанию.