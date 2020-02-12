«Свежа, как роза!»: 80-летняя Галина Польских поразила прекрасной формой

Актер театра и кино Владимир Сычев опубликовал в сети свежие фотографии Галины Польских со съемочной площадки новой комедии с Дмитрием Нагиевым в главной роли — «Спасите Колю», где вновь поднимается извечный вопрос отцов и детей.

Стоит отметить, на снимках 80-летняя артистка выглядит потрясающе! Поклонники звезды российского телевидения искренне обрадовались, что их любимая актриса все еще в форме, сообщает 7days.ru.

«Галина вечно молодая!»

«Прекрасная Галина Польских свежа, как роза!»

«Как она молодо выглядит!»

«Галина Александровна даст фору многим молодым»,

«Красавица наша!» — восхищались фанаты Польских.

Впервые Галина Польских ворвалась в советский еще тогда кинематограф в 23 года. Ее первая роль — школьница по имени Таня из «Дикой собаки Динго». Успех пришел к актрисе мгновенно. Ее приглашали на роли в большие кинокартины: «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Суета сует» и другие. За плечами Польских более 150 ролей в кино.

Instagram @vladimirsychev

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