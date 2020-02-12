Андрей Аршавин проигнорировал день рождения маленькой дочери
Экс-супруга футболиста в своем поздравлении поблагодарила его за дочку.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Instagram @kazmina_alisia__mb
Накануне дочь Андрея Аршавина от Алисы Казьминой Есения отпраздновала день рождения: девочке исполнилось три года. Мать именинницы опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram.
«С днем рождения наша девочка. Наша Есеня. Здесь всего один день тебе, а сейчас уже три года! Пусть радость, счастье и любовь по жизни окружают тебя. Мы тебя очень хотели. И спасибо тебе Андрей за дочку, она чудо, наше счастье. Ты подарил мне особенную дочь, может потому и Есеня. С днем рождения мой ангелочек, моя звездочка», — написала Алиса.
Экс-супруга футболиста устроила для малышки небольшой семейный праздник, на который пригласила родственников. Маленькую именинницу поздравили бабушка, мама и брат с сестрой. Для наследницы Аршавина украсили дом воздушными шарами, а также заказали роскошный торт.
Андрей Аршавин, судя по всему, день рождения младшей дочери проигнорировал. После развода с Алисой, он не виделся с наследницей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший муж и его мама выселяют ее из квартиры. Накануне Алиса Казьмина выложила в сеть требование о выселении, полученное ею от матери Аршавина. В соответствии с документом она вместе с дочерью от футболиста Есенией, а также с сыном и дочерью от первого брака должна покинуть дом, в котором живут, до 1 марта. Адвокат Казьминой подтвердил, что квартира в таунхаусе принадлежит матери спортсмена Татьяне Аршавиной. Сам футболист ситуацию никак не комментирует.
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