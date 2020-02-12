Дьявол и шаманы из Перу: дочь Любови Успенской могла стать жертвой сектантов
30-летняя Татьяна Плаксина продолжает шокировать фанатов эксцентричным поведением.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official, @pacha_tati
Дочь Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина вызвала очередное бурное обсуждение собственной персоны. Недавно в программе на федеральном канале девушка утверждала, что подвергалась жестокому насилию со стороны матери.
«Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить, а еще грозилась, что вызовет санитаров», — рассказала наследница исполнительницы.
На этот раз Татьяна Плаксина шокировала фанатов эксцентричным поведением во время прямого эфира в Instagram. В соцсети девушка поделилась с подписчиками странными размышлениями на тему взаимосвязи инноваций и потустороннего мира.
«Возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», — поделилась мыслями дочь знаменитости.
Татьяна Плаксина не смогла закончить факультет журналистики в Америке, пишет КР.RU. Обучение девушки оплачивала Любовь Успенская. Потом девушка пробовала стать художницей, инструктором по йоге, но у нее ничего не получалось. Фанаты певицы считают, что у ее наследницы серьезные проблемы.
«Сектанты ей в голову влезли»;
«Люба сказала, что странности начались у ее дочери после поездки в Перу к шаманам», — убежденно заявили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская раскритиковала журналистов за попытки «разрушить ее семью».
Нашли ошибку?