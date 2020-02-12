Дьявол и шаманы из Перу: дочь Любови Успенской могла стать жертвой сектантов

Дочь Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина вызвала очередное бурное обсуждение собственной персоны. Недавно в программе на федеральном канале девушка утверждала, что подвергалась жестокому насилию со стороны матери.

«Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить, а еще грозилась, что вызовет санитаров», — рассказала наследница исполнительницы.

На этот раз Татьяна Плаксина шокировала фанатов эксцентричным поведением во время прямого эфира в Instagram. В соцсети девушка поделилась с подписчиками странными размышлениями на тему взаимосвязи инноваций и потустороннего мира.

«Возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», — поделилась мыслями дочь знаменитости.

Татьяна Плаксина не смогла закончить факультет журналистики в Америке, пишет КР.RU. Обучение девушки оплачивала Любовь Успенская. Потом девушка пробовала стать художницей, инструктором по йоге, но у нее ничего не получалось. Фанаты певицы считают, что у ее наследницы серьезные проблемы.

«Сектанты ей в голову влезли»;

«Люба сказала, что странности начались у ее дочери после поездки в Перу к шаманам», — убежденно заявили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская раскритиковала журналистов за попытки «разрушить ее семью».