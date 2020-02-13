Восемь граждан Украины погибло в ДТП под Псковом

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Светлана Шевченко
Срочная новость 52

На трассе Р-23 поздно ночью столкнулись микроавтобус Mercedes и большегруз.

Восемь граждан Украины погибло в ДТП под Псковом. Авария произошла поздно ночью на трассе Р-23.

Как стало известно 5-tv.ru, столкнулись микроавтобус Mercedes и большегруз. Травмы получили еще два человека. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса.

Микроавтобусы регулярно используются гражданами Украины для поездки в Россию и обратно. Особенно популярен этот вид  транспорта стал после закрытия железнодорожного сообщения между странами.

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