Эксперты прокомментировали идею Минтранса разрешить ГИБДД аннулировать техосмотр

Автоэксперты прокомментировали идею Минтранса о разрешении ГИБДД аннулировать техосмотр. Мнения разделились.

«Я считаю, что это положительное нововведение. Поскольку оно укоряет сам процесс, так сказать ответной реакции, после того, как будет установлен факт, что машина не проходила техосмотр. Во-вторых, это более дисциплинирует наших автолюбителей, автовладельцев, водителей», — считает член адвокатской палаты Санкт-Петербурга Николай Конин.

«А зачем он нужен сегодня вот этот техосмотр? Чтобы люди просто зарабатывали? Ребята, да отмените этот техосмотр. Он уже не нужен на современных автомобилях. Он не нужен, машина давно сама себя диагностирует», — уверен ведущий программы Минтранс на РЕН ТВ, автоэксперт Вячеслав Субботин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, за серый техосмотр (ТО) взялись всерьез. Минтранс подготовил поправки, которые позволят патрульным буквально на ходу останавливать железных коней с поддельной диагностикой.

Причем это поправки к новым правилам прохождения ТО, которые только вступят в силу с июня этого года. По ним, во время осмотра автомобиля на станциях весь процесс должны будут фотографировать. Три раза — в начале, середине процесса и в конце. Фото и заключение эксперта будут хранить в облачном сервисе МВД РФ.

Сейчас, многие автовладельцы не утруждают себя поездкой на станцию и оформляют диагностические карты дистанционно. Минтранс считает, фантомов до 90%! Ведомство предлагает дать сотрудникам ГИБДД полномочия аннулировать «серые карты» прямо на дороге — остановили машину для проверки, изучили базу, не то ТО — аннулируют.

А дальше самое интересное — без диагностики нельзя получить ОСАГО, стало быть и к полису вопросы. А это уже совсем другие штрафы. С июня 2020 штраф за управление автомобилем без ОСАГО составит 2000 рублей в сутки.

Впрочем, сейчас отменить купленный полис ОСАГО задним числом нельзя. Но до июня есть время для новых поправок.