«Увы, тряпка»: Уткин отреагировал на переговоры Кокорина с «Сочи»
Футболист обсудил возможный переход в краснодарский клуб с президентом команды.
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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, Twitter @ANobelito
Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин отреагировал на новость о встрече нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина и президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга. Ранее форвард сине-бело-голубых отказался переходить в краснодарский клуб, однако пересмотрел свое решение и решил обсудить с представителем команды возможный контракт.
По мнению Уткина, таким образом Кокорин проявил слабость характера.
«Увы, тряпка», — написал журналист в Twitter, комментируя переговоры спортсмена с руковдством «Сочи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин проходит тренировочные сборы в Турции с командой «Зенита-2». Она считается резервной для основы петербургского футбольного клуба. В ней обычный «Зенит» также обкатывает молодых игроков.
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