«Увы, тряпка»: Уткин отреагировал на переговоры Кокорина с «Сочи»

Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин отреагировал на новость о встрече нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина и президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга. Ранее форвард сине-бело-голубых отказался переходить в краснодарский клуб, однако пересмотрел свое решение и решил обсудить с представителем команды возможный контракт.

По мнению Уткина, таким образом Кокорин проявил слабость характера.

«Увы, тряпка», — написал журналист в Twitter, комментируя переговоры спортсмена с руковдством «Сочи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин проходит тренировочные сборы в Турции с командой «Зенита-2». Она считается резервной для основы петербургского футбольного клуба. В ней обычный «Зенит» также обкатывает молодых игроков.