«Увы, тряпка»: Уткин отреагировал на переговоры Кокорина с «Сочи»

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Карина Бернтгольц
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Футболист обсудил возможный переход в краснодарский клуб с президентом команды.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, Twitter @ANobelito

Тема:
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Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин отреагировал на новость о встрече нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина и президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга. Ранее форвард сине-бело-голубых отказался переходить в краснодарский клуб, однако пересмотрел свое решение и решил обсудить с представителем команды возможный контракт.

По мнению Уткина, таким образом Кокорин проявил слабость характера.

«Увы, тряпка», — написал журналист в Twitter, комментируя переговоры спортсмена с руковдством «Сочи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин проходит тренировочные сборы в Турции с командой «Зенита-2». Она считается резервной для основы петербургского футбольного клуба. В ней обычный «Зенит» также обкатывает молодых игроков.

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