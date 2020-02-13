Максим Матвеев рассказал, что пользовался услугами психолога, готовясь к съемкам

Актер театра и кино Максим Матвеев в интервью сайту Teleprogramma.pro заявил: сериал «Триггер» — одна из лучших его работ. Персонаж артиста — профессиональный психолог Артем. Мир, в котором находится главный герой, наполнен настоящими, мощными человеческими историями, что до боли знакомы каждому из нас. Этот сериал — своего рода психологическая драма, призванная рассказать, как можно решить любую проблему.

Instagram @maxim_matveev_

Максим признается: он довольно быстро вошел в образ. Во-первых, актера всегда интересовала тема психологии. Ведь, по его мнению, специалисты этой сферы, как и артисты, занимаются «реабилитацией человеческих чувств». Во-вторых, во время всего съемочного процесса логику тех или иных поступков героев сериала Матвееву объяснял психолог Сергей Насибян.

«Сергей выступил для меня кладезем информации по теме. Мы много общались, он объяснил, как находить те триггеры, на которые можно надавить, советовал литературу», — рассказал актер.

По словам Максима, «Триггер» обязателен к просмотру, поскольку учит людей не прятаться от реальных проблем, а вовремя обращаться к специалистам и решать их. К сожалению, раньше в России было не принято консультироваться с психологами. Однако времена меняются, и люди хотят становиться здоровее, что не может не радовать.

Максиму Матвееву также предложили сыграть одну из ролей в американской версии проекта. Однако съемки еще не начались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа школьнице всего за доллар.