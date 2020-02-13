Стивен Кинг объяснил передачу прав на съемку своего рассказа школьнице за доллар

«Известия» получили письмо от Стивена Кинга! В нем американский писатель объяснил, почему доверил школьнице из Томска снять фильм по мотивам рассказа «Женщина в комнате».

В понедельник мы показали сюжет о талантливой девочке из Сибири, которая получила права на экранизацию всего за один доллар. И, конечно, нам хотелось выяснить — почему мистер Кинг решил подписать контракт. Мы связались с писателем, и вот что он ответил:

«Я очень рад за нее и, надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне».

Впереди у Дианы Костыриной из Томска много работы. Найти актеров, отредактировать сценарий, организовать съемки. Премьера состоится осенью этого года на фестивале в Краснодаре.