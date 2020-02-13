Банк уведомил москвича о долге в 50 тысяч долларов, которых ему не давал

Житель Москвы заявил в полицию о краже у него 50 тысяч долларов сотрудниками банка. Как стало известно 5-tv.ru, этих денег ни он, ни банк не видели.

Полицейским позвонил 58-летний мужчина. Он сообщил, что в 2005 году взял в банке кредит наличными почти на пять миллионов долларов. С тех пор он исправно платил по нему, однако 12 февраля 2020 года увидел странность.

В выписке банка утверждалось, что в тот же день он якобы получил от него 50 тысяч долларов. В документе также были расписаны ближайшие платежи в связи со снятием этой денежной суммы.

Мужчина подчеркнул, что не брал этих денег. Он обратился за разъяснениями к замруководителя офиса. Тот объяснил произошедшее техническими неполадками.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, проводится проверка.