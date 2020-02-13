Игра маленьких детей в снежки закончилась сотрясением и черепно-мозговой травмой

Игра учеников начальных классов в снежки закончилось госпитализацией третьеклассницы. Как стало известно 5-tv.ru, девятилетнюю девочку доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Инцидент произошел 12 февраля. Дети играли в снежки рядом со школой на Новогиреевской улице. В какой-то момент между ними возник конфликт. Во время спора мальчик начальных классов толкнул третьеклассницу. Та упала и ударилась головой об асфальт.

На место вызвали скорую помощь, которая доставила школьницу в больницу. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей теменной области.

Обстоятельства происшествия уточняются.