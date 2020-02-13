Блогер вымогал у замглавы Королева 800 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ задержали в подмосковном Королеве блогера за вымогательство 800 тысяч рублей у замглавы администрации города Ильи Конышева.

Как стало известно 5-tv.ru, чиновник обратился к правоохранителям вечером 3 февраля. Он сообщил, что блогер пригрозил ему опубликовать компрометирующие сведения. Отказаться от своих намерений 36-летний мужчина был готов за 800 тысяч рублей.

Позже Конышев договорился со злоумышленником о передаче денег. Они встретились в кафе, в котором также находились сотрудники ФСБ. Они взяли блогера с поличным в момент передачи денежных средств.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере (пункт «г» части второй статьи 163 УК РФ).