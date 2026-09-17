Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал СБУ государственным гестапо

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

По словам политика, служба преследует оппозицию и обогащается за счет «крышевания» бизнеса.

Экс-премьер Украины назвал СБУ государственным гестапо

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Азаров: СБУ после госпереворота по указке спецслужб Запада превратилась в гестапо

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил Службу безопасности Украины (СБУ) с гестапо. Об этом он сообщил журналистам ТАСС. По словам Азарова, после государственного переворота в 2014 году ведомство, действуя под контролем западных спецслужб, занимается лишь преследованием политической оппозиции и обогащением.

«СБУ после государственного переворота под контролем западных спецслужб превратилась в украинское гестапо. И никаких других функций, кроме преследования политической оппозиции и обогащения за счет крышевания различных операций, то есть, грубо говоря, дойки бизнеса, у них нет», — сказал Азаров.

Экс-премьер также отметил, что по временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу еще в 1990-е годы возбуждалось уголовное дело о создании организованной преступной группировки в Полтавской области.

«Однако это не помешало ему пройти эти ступени и стать руководителем Службы безопасности Украины», — констатировал он.

Также председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко сравнил украинских силовиков с участниками организованных преступных группировок. По словам парламентария, система власти на Украине утратила монополию на законность, и это привело к самоуничтожению государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший подполковник СБУ Василий Прозоров допустил, что предстоящая зима может стать последней для Владимира Зеленского на посту. По его словам, украинский лидер теряет контроль над органами власти.

Прозоров указал на противоречия с Верховной Радой и деятельность антикоррупционных органов в отношении окружения Зеленского, а также проблемы с ПВО, экономикой и энергетикой.

Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова в июле. После этого начались митинги с требованием вернуть его. В августе Федоров призвал провести выборы, а в сентябре посетил США.

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