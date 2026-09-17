«Трудно переоценить вклад»: Путин поздравил премьера Индии Моди с днем рождения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

В своем послании российский лидер назвал зарубежного коллегу дорогим другом.

С чем Путин поздравил премьера Индии

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Индии Нарендру Моди. Соответствующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», — отметил российский лидер.

Путин также поблагодарил своего индийского коллегу за теплый прием, оказанный ему и российской делегации во время визита в Нью-Дели в начале сентября. Президент подчеркнул, что прошедшие тогда переговоры были содержательными и продуктивными. Эта встреча доставила ему удовольствие и в очередной раз показала «необычайную политическую мудрость и дальновидность» Моди.

Российский лидер заверил, что наша страна продолжит конструктивную работу с Индией как по двусторонним, так и по международным вопросам.

Кроме того, Путин оставил премьер-министру теплые пожелания.

«Искренне желаю вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — говорится в сообщении.

Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 года. Ему исполнилось 76 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с днем рождения создателя мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Народному артисту РФ, художнику и режиссеру анимационного кино исполнилось 85 лет.

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