«Трудно переоценить вклад»: Путин поздравил премьера Индии Моди с днем рождения

В своем послании российский лидер назвал зарубежного коллегу дорогим другом.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Индии Нарендру Моди. Соответствующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», — отметил российский лидер.
Путин также поблагодарил своего индийского коллегу за теплый прием, оказанный ему и российской делегации во время визита в Нью-Дели в начале сентября. Президент подчеркнул, что прошедшие тогда переговоры были содержательными и продуктивными. Эта встреча доставила ему удовольствие и в очередной раз показала «необычайную политическую мудрость и дальновидность» Моди.
Российский лидер заверил, что наша страна продолжит конструктивную работу с Индией как по двусторонним, так и по международным вопросам.
Кроме того, Путин оставил премьер-министру теплые пожелания.
«Искренне желаю вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — говорится в сообщении.
Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 года. Ему исполнилось 76 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с днем рождения создателя мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Народному артисту РФ, художнику и режиссеру анимационного кино исполнилось 85 лет.
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