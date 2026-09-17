Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Последние дни она провела в одиночестве в хосписе.

Причина смерти Натальи Даниловой

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", режиссер Станислав Говорухин, 1979 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Наталья Данилова умерла от онкологического заболевания

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла от рака. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Сердце актрисы остановилось 8 сентября. Ей было 70 лет. Последние дни она провела в хосписе Санкт-Петербурга. Данилова боролась с онкологическим заболеванием. Но болезнь была сильнее стараний врачей и смогла развиться до такой стадии, когда медицина оказалась бессильна.

Рядом с актрисой в это тяжелое время никого из родных не было. Она дважды выходила замуж, но смогла пережить обоих мужей. Первый супруг, режиссер Асхаб Абакаров, погиб в автокатастрофе в 1985 году. Вторым — стал мужчина не из публичной сферы по имени Сергей. Он скончался от инфаркта в середине 1990-х.

Детей у Даниловой не было. Еще когда она была замужем за Абакаровым, артистка сильно заболела. Врач поставил неверный диагноз и прописал сильнодействующие гормональные препараты. Позже выяснилось, что артистка к тому моменту была беременна. Из-за страха, что ребенок родится больным, Данилова сделала аборт. Это стоило ей возможности иметь детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб. Актеру стало плохо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:26
В КНДР обвинили Японию и Южную Корею в стремлении получить ядерное оружие
8:12
Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой
7:56
«Трудно переоценить вклад»: Путин поздравил премьера Индии Моди с днем рождения
7:40
Панк, компромисс и ностальгия: как The Hatters переделали песню «Учат в школе»
7:27
Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал СБУ государственным гестапо
7:15
«Почему нет?» — Маш Милаш заступилась за блогеров в музыке и кино

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Пересильд растрогалась до глубины души: молодежь встала во время «Дня Победы»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен