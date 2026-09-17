Панк, компромисс и ностальгия: как The Hatters переделали песню «Учат в школе»

Музыканты The Hatters рассказали о работе над песней «Учат в школе»

Группа The Hatters переделала на современный лад песню «Учат в школе». Музыканты Юрий Музыченко и Павел Личадеев рассказали корреспонденту 5-tv.ru на съемке коллаборации с блогером Маш Милаш, что решили сохранить узнаваемость оригинальной композиции.

«Мы снимаем клип на песню „Учат в школе“. В оригинале она называется „Чему учат в школе“, но мы решили, что все и так поймут. Мы еще в школе в хорах пели эту песню. А сейчас решили молодым будущим умам напомнить, что есть такая замечательная песня. Поэтому мы не сильно над ней кашеварили», — рассказал Юрий Музыченко.

Павел Личадеев отметил, что в композиции уже многое было сделано до их работы. Музыченко добавил, что в итоге участники проекта решили практически оставить оригинальную версию.

«Уже все было сделано», — сказал Павел Личадеев. Музыченко добавил, что итоговая версия мало чем отличается от оригинала.

Музыкант рассказал, что первоначально работа над треком проходила иначе. По его словам, после полученной аранжировки участники группы решили изменить звучание, однако в итоге пришли к компромиссу.

«Сначала со стороны Маши прислали аранжировку, нам очень не понравилось. Мы переделали со злости на прям такую панкуху. Отправили. Нам сказали, что тоже очень не нравится. Получилось радикально вправо-влево. И мы решили сойтись на середине. И сделали дзен», — поделился Музыченко.

Также музыканты рассказали о своем впечатлении от блогера Маш Милаш. Юрий Музыченко отметил, что в реальной жизни она отличается от образа в интернете, а Павел Личадеев добавил, что девушка обращается к ним на «Вы».

«Ну как? В интернете. В жизни совсем не такая, как в интернете. Очень воспитанный человек, профессионал», — отметил Юрий Музыченко.

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