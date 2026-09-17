В КНДР обвинили Японию и Южную Корею в стремлении получить ядерное оружие

Ким Ган Иль: Япония и Южная Корея под контролем США стремятся к ядерному оружию

Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль обвинил Японию и Республику Корея в наращивании военной мощи с целью получения ядерного оружия. Об этом он заявил на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.

«Япония и Южная Корея, ослепленные хаотичной международной обстановкой и охваченные чрезмерными амбициями, под покровительством США активно занимаются безрассудным наращиванием военной мощи с целью обретения ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

По словам Ким Ган Иля, трансформация трехсторонней системы военного сотрудничества между Вашингтоном, Сеулом и Токио в ядерный альянс «становится реальностью». Он также отметил, что новая ядерная стратегия США, где основное внимание уделяется расширению возможностей нанесения ударов с использованием тактического ядерного оружия, «превращает их стратегию в инструмент реального применения».

Это, по мнению замминистра КНДР, оказывает серьезное негативное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сяншаньский форум проводится с 2006 года. Его организатором выступает Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. В 2026 году в мероприятии принимают участие около двух тысяч человек примерно из 100 стран, регионов и международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия. Пхеньян счел угрозой совместные учения Вашингтона и Сеула по реагированию на оружие массового уничтожения.

В КНДР предупредили, что такие действия требуют приведения в действие соответствующих статей закона о ядерных силах. Закон, принятый в 2022 году, допускает применение такого оружия при нападении на руководство страны или угрозе государству. США и Южная Корея договорились повысить способность к совместному реагированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.