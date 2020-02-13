Киркоров потратил 35 миллионов рублей на наряды для одного клипа

Буквально через сутки в сети появится новый клип Филиппа Киркорова на песню «Романы». Еще до публикации музыкальный ролик наделал много шума. Известно, что король отечественной поп-музыки потратил баснословную сумму на одни только наряды для съемок. Starhit пишет, что стоимость всех костюмов музыканта на видео составила около 35 миллионов рублей.

Страсть Филиппа Киркорова к брендовым вещам известна давно. Но на этот раз суперзвезда, кажется, превзошел самого себя. На съемки клипа исполнителя вдохновила лимитированная коллекция Dolce& Gabbana Alta Sartoria «Боги на Земле».

Instagram @fkirkorov

Предполагается, что в клипе музыкант сменит три роскошных наряда из дорогостоящей материи, украшенных и ручной вышивкой, и драгоценными камнями.

Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров с нетерпением ждет выхода своего музыкального детища. Певец то и дело размещает в Instagram отрывки видео и фотографии со съемочной площадки. После каждой такой публикации поклонники приходят в настоящий экстаз и буквально «заваливают» комментарии под постом эмоциональными сообщениями.

«Дайте мне валерьянки!»

«Скорей бы увидеть!»

«В предвкушении шедевра»;

«Звездно-космический клип будет!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров показал закулисье «Оскара».