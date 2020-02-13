Киркоров потратил 35 миллионов рублей на наряды для одного клипа
Страсть короля отечественной поп-музыки к брендовым вещам известна давно. Но на этот раз суперзвезда, кажется, превзошел самого себя.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Буквально через сутки в сети появится новый клип Филиппа Киркорова на песню «Романы». Еще до публикации музыкальный ролик наделал много шума. Известно, что король отечественной поп-музыки потратил баснословную сумму на одни только наряды для съемок. Starhit пишет, что стоимость всех костюмов музыканта на видео составила около 35 миллионов рублей.
Страсть Филиппа Киркорова к брендовым вещам известна давно. Но на этот раз суперзвезда, кажется, превзошел самого себя. На съемки клипа исполнителя вдохновила лимитированная коллекция Dolce& Gabbana Alta Sartoria «Боги на Земле».
Предполагается, что в клипе музыкант сменит три роскошных наряда из дорогостоящей материи, украшенных и ручной вышивкой, и драгоценными камнями.
Филипп Киркоров с нетерпением ждет выхода своего музыкального детища. Певец то и дело размещает в Instagram отрывки видео и фотографии со съемочной площадки. После каждой такой публикации поклонники приходят в настоящий экстаз и буквально «заваливают» комментарии под постом эмоциональными сообщениями.
«Дайте мне валерьянки!»
«Скорей бы увидеть!»
«В предвкушении шедевра»;
«Звездно-космический клип будет!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров показал закулисье «Оскара».
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