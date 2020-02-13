Алексей Чадов рассказал, что нужно дарить девушкам на 14 февраля
В преддверии Дня святого Валентина звезды российского шоу-бизнеса делятся своими идеями для презента любимому человеку.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Российский актер театра и кино Алексей Чадов в комментарии 5-tv.ru рассказал, что, по его мнению, нужно дарить девушкам в День всех влюбленных.
«Девушкам надо дарить украшения различные. Сережки, например, и так далее», — заявил знаменитость.
Алексей Чадов дебютировал в 2002 году в фильме «Война» Алексея Балабанова. После выхода картины на экраны на артиста свалилась огромная популярность.
Во время съемок фильма «Жара» он познакомился с актрисой Агнией Дитковските. В конце 2012 года влюбленные поженились, однако спустя три года пара рассталась. У них есть общий сын Федор, который появился на свет 5 июня 2014 года.
Ранее 5-tv.ru публиковал статистику, как россияне отметят День всех влюбленных.
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