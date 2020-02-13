Алексей Чадов рассказал, что нужно дарить девушкам на 14 февраля

Российский актер театра и кино Алексей Чадов в комментарии 5-tv.ru рассказал, что, по его мнению, нужно дарить девушкам в День всех влюбленных.

«Девушкам надо дарить украшения различные. Сережки, например, и так далее», — заявил знаменитость.

Алексей Чадов дебютировал в 2002 году в фильме «Война» Алексея Балабанова. После выхода картины на экраны на артиста свалилась огромная популярность.

Во время съемок фильма «Жара» он познакомился с актрисой Агнией Дитковските. В конце 2012 года влюбленные поженились, однако спустя три года пара рассталась. У них есть общий сын Федор, который появился на свет 5 июня 2014 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал статистику, как россияне отметят День всех влюбленных.